Il mese di aprile porta con sé una valanga di novità per i possessori di realme 8 Pro, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e Samsung Galaxy M21. Se siete in possesso di uno di questi smartphone, date un’occhiata alle Impostazioni del vostro dispositivo, in quanto potrebbe essere disponibile un succoso aggiornamento.

Tante novità e miglioramenti per realme 8 Pro

Le novità sono davvero tante. Cominciamo proprio col parlare delle novità previste per realme 8 Pro, il primo smartphone a marchio realme dotato di realme UI 2.0 e che nel giro di pochi giorni dal suo lancio ufficiale ha già ottenuto due aggiornamenti.

L’ultimo update (RMX3081_11_A.27) pesa 329 MB e introduce le patch di sicurezza di Google di aprile e una serie di migliorie alla fotocamera, inclusa la modalità a 960 fps per la registrazione di video SLO-MO con la fotocamera esterna. Oltre ciò, l’aggiornamento introduce un nuovo stile di filigrana per le immagini scattate con il sensore da 108 MP di realme 8 Pro, che permette agli utenti di attivare/disattivare il logo realme, il nome dello smartphone, la data e l’ora dell’immagine scattata; risolve i problemi di spostamento del colore e sfarfallio e aggiunge la funzionalità Vo-WiFi (voice over WiFi) per l’operatore indiano Vi.

L’aggiornamento è in queste ore in fase di roll-out. Per verificarne la disponibilità, occorre recarsi nell’area Impostazioni dello smartphone e cliccare sulla voce “Aggiornamento software”. Se l’aggiornamento è disponibile, basterà cliccare su “Aggiorna ora”.

OnePlus 9 e 9 Pro ricevono OxygenOS 11.2.2.2

OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro stanno ricevendo l’aggiornamento alla versione 11.2.2.2 di OxygenOS, che introduce le patch di sicurezza di Google di marzo e una serie di correzioni e miglioramenti che promettono una migliore esperienza utente complessiva. A seguire, il changelog completo:

Sistema Migliorata la stabilità di ricarica per fornire una migliore esperienza utente Migliorata la chiarezza dei video di WhatsApp durante le videochiamate Migliorate le prestazioni di vibrazione di giochi come Call of Duty e PUBG Risolto il problema per cui l’ora dell’ultima ricarica completa viene reimpostata dopo il riavvio del dispositivo Risolto il problema per cui l’icona che mostrava la batteria scarica non veniva visualizzata nella barra di stato Risolto il problema per cui vi erano delle piccole probabilità che il dispositivo potesse riavviarsi durante i giochi Risolti problemi noti e migliorata la stabilità del sistema Aggiornamento della patch di sicurezza Android alla versione 2021.03 Pacchetto GMS aggiornato a 2021.02

Dark Mode Risolto il problema per cui la barra di navigazione delle app a schermo diviso poteva non adattarsi alla modalità oscura

Fotocamera Migliorata la nitidezza, il rumore e il bilanciamento del bianco della fotocamera posteriore Migliorate le prestazioni di bilanciamento del bianco della fotocamera anteriore Migliorate le prestazioni dello zoom Migliorata la stabilità della fotocamera



Anche in questo caso l’aggiornamento è già in fase di roll-out per tutti gli smartphone compatibili.

Samsung Galaxy M21 riceve la One UI 3.1

Infine, Samsung ha rilasciato l’aggiornamento a One UI 3.1 per il suo Samsung Galaxy M21 in India, per poi raggiungere anche altri mercati nelle prossime settimane.

L’aggiornamento pesa circa 960 MB e, oltre alle patch di sicurezza di marzo, porta un’interfaccia utente leggermente rivisitata, la possibilità di rimuovere i dati sulla posizione GPS dalle immagini e miglioramenti alla fotocamera, alle app stock, alle prestazioni generali e alla stabilità di Samsung Galaxy M21. Vi terremo aggiornati non appena l’update verrà reso disponibile anche in Italia.