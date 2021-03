Dopo aver scovato indizi su una prossima adozione da parte di Google Lens della traduzione offline, oggi è stata avvistata una funzionalità davvero molto attesa: la traduzione automatica di contenuti di Google Lens. Questa feature era attesa addirittura dal lontano 2019, quando furono trovati indizi a riguardo, poi a dicembre dello scorso anno, Google aveva annunciato la funzionalità come parte del Feature Drop di dicembre per i Pixel, senza però che sia mai stata vista fin’ora.

La feature era attesissima e servirà sicuramente a migliorare l’usabilità dei dispositivi Android

Google Lens sarà in grado di tradurre contenuti presenti sullo schermo tramite un tasto che apparirà nella schermata delle app recenti. Il tasto apparirà automaticamente e sembra che questa funzionalità sia stata attivata lato server, quindi i pochi fortunati che l’hanno ricevuta, non hanno dovuto fare nulla nè aggiornare alcuna app. Il testo tradotto sostituirà quello originario direttamente nella schermata delle app recenti, offrendo così un’esperienza fluida e fruibile, viste le dimensioni generose delle schermate delle app.

Come detto, questa feature era attesa per dicembre su Android 11 ma per ora è stata notata soltanto sui Pixel 5 che montano le ultime Developer Preview di Android 12. È comunque possibile che questa funzionalità arrivi anche su altri Pixel, e probabilmente in un primo periodo coinvolgerà soltanto gli utenti con lingua impostata su inglese americano. Ci auguriamo di vederla anche su Android 11 e inferiori e magari adottata anche da altri OEM, insieme alla feature che traduce il testo degli screenshot, anch’essa attesa con ansia da molti utenti.