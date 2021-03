TIM promette quest’anno la “vera” copertura 5G in altre 20 città italiane

Mentre prepara per fine anno lo switch off della rete 3G, TIM continua a potenziare la propria rete 4G e, soprattutto, 5G, consapevole che offrire la miglior esperienza di navigazione costituisce oggi un vantaggio competitivo fondamentale per differenziarsi dalla concorrenza.

La promessa di TIM: nel 2021 copertura 5G in altre 20 città

Rispondendo a una domanda di Asati (Associazione Azionisti Telecom Italia), TIM ha annunciato che nel corso del 2021 la propria rete 5G, che garantisce una velocità fino a 2 Gbps in download e fino a 150 Mbps in upload, sarà estesa in altre 20 città italiane. Questo dimostra, ancora una volta, che la rete 5G, secondo TIM, rappresenta “un asset fondamentale per l’innovazione dei servizi mobili, in grado di rivoluzionare la vita di cittadini, consumatori e imprese, proiettando il paese in un ambiente in cui tutto sarà più smart e connesso“.

D’altro canto, TIM ricorda che continua a sostenere lo sviluppo dell’ultrabroadband consolidando la sua rete 4G e 4.5G. In questo senso, a dimostrazione che la rete 5G è il futuro ma TIM è concentrata sull’attuale tecnologia, sono stati forniti i dati sulla copertura 4G, che ha superato i 7700 comuni (oltre il 99% della popolazione), ed è stato sottolineato che la tecnologia 4.5G garantisce oggi velocità di download fino a 700 Mbps.

Vi ricordiamo che ad oggi la rete 5G di TIM è disponibile a Milano, Roma, Torino, Firenze, Napoli, Benevento, Ferrara, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza, a cui si aggiungono talune località turistiche, come Livigno, Selva di Val Gardena e Cortina d’Ampezzo.