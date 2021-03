Samsung prosegue con il rilascio delle patch di sicurezza più recenti, ancora non disponibili sui Google Pixel: questa volta tocca a Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e, che stanno ricevendo le patch di aprile 2021 in Europa.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e

Aggiornamento in distribuzione per Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e: parliamo dei firmware G97xxXXU9FUCD, che portano le patch di sicurezza di aprile 2021 unite a qualche generico miglioramento e bugfix. I flagship 2019 hanno già ricevuto Android 11 con la One UI 3.0 lo scorso febbraio e successivamente hanno fatto spazio alla One UI 3.1.

I dettagli delle patch di sicurezza di aprile 2021, con la descrizione di tutte le vulnerabilità corrette, non sono ancora apparsi sul sito Samsung, ma siamo certi che sia solo questione di qualche giorno. Se volete tenere monitorata la situazione potete seguire questo link.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e

Le patch di aprile 2021 sono sbarcate su Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e in Europa a partire da Svizzera e Olanda, ma potrebbero arrivare in Italia nelle prossime ore. Per verificarne la disponibilità manualmente, senza la necessità di attendere la notifica del sistema, potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Siete già riusciti ad aggiornare il vostro smartphone?