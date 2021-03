Ricordate la sorpresa di OnePlus cui vi abbiamo parlato settimana scorsa? Ebbene la casa cinese è riuscita a ricreare il fenomeno Moonbow, immortalando un arcobaleno lunare con la fotocamera della serie OnePlus 9.

Arcobaleno lunare nel pieno centro di Londra con i OnePlus 9

Il Moonbow è molto raro e quasi impossibile da vedere a occhio nudo, ma il produttore cinese ha deciso di ricreare il fenomeno in pieno centro di Londra, di fronte al Tower Bridge. Chiamato in italiano “arcobaleno lunare”, si tratta di un fenomeno naturale raro e visibile solo in alcuni luoghi remoti del mondo: si verifica quando la luce della luna si infrange attraverso le gocce d’acqua nell’aria ed è dunque molto difficile da avvistare in città.

OnePlus ha utilizzato proiezioni di luce ad alta potenza attraverso un muro di nebbia sotto la luce della luna piena. L’evento #TrueColors Moonbow è stato ispirato dalla partnership con Hasselblad per il comparto fotografico di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Ecco il commento di Kate Parkyn, Associate Marketing Director presso OnePlus Europe:

“I Moonbows sono belli e rari e danno a chi li vede l’opportunità di assistere a un vero fenomeno naturale. Collaborando con il produttore di fotocamere di fama mondiale Hasselblad per la creazione di OnePlus 9 Series, abbiamo offerto alle persone l’opportunità di catturare il mondo con colori belli e naturali, mostrando i loro i veri colori – e di vincere anche la possibilità di viaggiare per il mondo.“

Vi ricordiamo che lo smartphone di punta di questo inizio 2021 della casa cinese, OnePlus 9 Pro, può contare su quattro sensori fotografici realizzati in collaborazione con Hasselblad: troviamo il sensore principale Sony IMX789 da 48 MP e 1/1,43″ (f/1.8) con OIS, affiancato dal sensore ultra-grandangolare da 50 MP e 1/1,56″ Sony IMX766 (f/2.2), dal teleobiettivo da 8 MP (f/2.4) con OIS, zoom ottico 3,3x e digitale fino a 30x e dal sensore monocromatico da 2 MP.

