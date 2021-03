Sono sempre di più gli utenti che decidono di acquistare un aspirapolvere robot, in grado di pulire in maniera autonoma le abitazioni, facendole trovare pulite al rientro dal lavoro. Nel corso del tempo questi validi elettrodomestici si sono evoluti, passando da sistemi pseudo casuali di pulizia a metodi decisamente evoluti. Roborock S5 Max, pur se non il modello più recente sul mercato, è uno dei migliori robot sul mercato, soprattutto al prezzo che vi segnaliamo oggi.

Roborock S5 Max, difficile chiedere di più

Se a un primo sguardo Roborock S5 Max potrebbe sembrare identico a molti altri robot, quello che lo distingue dalla concorrenza un comparto software molto evoluto, grazie all’intelligenza artificiale che permette di avere un sistema di pulizia che continua a migliorare. Dopo una prima pulizia esplorativa, che richiede un certo tempo affinché il robot riconosca ogni ambiente della casa, l’algoritmo entra in funzione e giorno dopo giorno ottimizza il percorso fino a ridurre drasticamente i tempi di pulizia.

Il robot è in grado di riconoscere le stanze, scegliendo il verso della pulizia per evitare movimenti inutili. E utilizzando lo smartphone, con l’app Roborock o con Xiaomi Home, potrete sfruttarlo al meglio. Dopo la prima pulizia infatti Roborock S5 Max riconosce le varie stanze e permette all’utente di sceglierne il nome, per semplificare la pulizia di una o più stanze.

Potete infatti scegliere quali stanze pulire, l’ordine in cui pulire le stanze, aggiungere delle barriere virtuali per impedire l’accesso ad alcune stanze o creare delle aree da non pulire. Oltre ad aspirare lo sporco in maniera impeccabile (ha una forza aspirante di 2.000 Pa) può migliorar la pulizia montando un panno in microfibra da fissare sotto all’apposito serbatoio per l’acqua. Anche in questo caso l’applicazione permette di escludere dalla pulizia con acqua alcune stanze, evitando ad esempio quelle con parquet, moquette o pavimenti delicati.

Nel caso in cui la carica residua di Roborock S5 Max dovesse scendere sotto al 20%, il robot tornerà alla base per ricaricarsi e riprenderà la pulizia da dove è stata interrotta. In ogni momento potete consultare lo stato della pulizia, in tempo reale, sul vostro smartphone, così da sapere quali stanze sono già state pulite e quali mancano.

Roborock S5 Max si trova attualmente in commercio a cifre superiori ai 400 euro ma grazie all’offerta di Gshopper e a un codice sconto esclusivo potrete acquistarlo a meno di 340 euro, prezzo che include le spese di spedizione dai magazzini europei. In questo modo non dovrete temere dazi doganali, tasse o costi aggiuntivi. A seguire il link e il codice sconto

Potrebbe interessarti: Recensione Roborock S5 Max

Informazione Pubblicitaria