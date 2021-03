Huawei, fino al 1° aprile 2021, ospita la IEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC 2021), un incontro estremamente importante a cui partecipano le maggiori realtà nell’ambito della ricerca sulle connessioni wireless e le tecnologie di trasmissione. In questa compagine, la dottoressa Zhu Peiying ha tenuto un importante discorso sui sistemi 5G e sull’avanzamento verso il 5.5G.

Si inizia già a parlare di 5.5G

All’interno del documento “5G to 5.5G: Wireless Innovation Is An Endless Frontier“, la dottoressa Peiying ha sottolineato quanto la ricerca sul 5G sia in sostanza una frontiera sconfinata. Inutile sottolineare gli enormi vantaggi relativi all’utilizzo della connettività 5G, soprattutto per gli importanti risvolti commerciali. La connessione 5G ha rivoluzionato interi settori come ad esempio quello relativo alla realtà aumentata (AR) o ai sistemi di realtà virtuale (VR), con un aumento di utenti pari al 35% annuo.

La dottorezza Zhu Peiying ha individuato alcuni fattori per realizzare la visione sullo sviluppo del 5.5G come ad esempio l’alta velocità e l’esperienza real-time per applicazioni impiegate nel campo degli ologrammi. Il colosso cinese è convinto che il 5.5G surclasserà l’attuale 5G sotto tanti punti di vista, ma sarà necessario attendere dai 3 ai 5 anni affinché la tecnologia necessaria sarà sviluppata e resa disponibile a tutti.

A tal proposito, Huawei sottolinea che la connettività 5.5G avrà bisogno di maggiore banda sub-100 GHz per il suo funzionamento, motivo per cui la dottoressa Zhu Peiying ha spronato le parti interessate nell’accelerare i processi di standardizzazione del 5.5G già nella 3GPP Release 18 o successive.

Potrebbe interessarti anche: Huawei chiederà la royalties per il 5G