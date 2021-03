In seguito all’introduzione della nuova versione negli USA, l’app Google Pay originale verrà per la maggior parte abbandonata a partire dal prossimo 5 aprile.

L’annuncio ha scatenato allarmismi secondo cui l’interruzione del supporto dell’app originale avrebbe causato anche il blocco del supporto per Google Pay su Wear OS by Google, ma le cose non stanno così.

La prossima settimana Google interromperà alcune delle funzioni principali dell’app Google Pay originale, inclusi pagamenti e transazioni peer-to-peer, tuttavia la gestione di carte di pagamento, pass e carte fedeltà dovrebbe continuare a funzionare anche se l’app non riceverà ulteriori aggiornamenti.

Google Pay continuerà a funzionare su WearOS attraverso Google Play Services

I pagamenti NFC in-store con Google Pay, così come le attività generali di gestione delle carte, sono stati effettivamente scaricati dall’app legacy un po ‘di tempo fa, ma con il lancio di Android 10 queste feature hanno iniziato a funzionare tramite Google Play Services, quindi non è necessaria alcuna app Google Pay installata per utilizzare i pagamenti NFC tramite smartphone o dispositivo Wear OS collegato.

In pratica non cambierà nulla per gli utenti Wear OS che si affidano a Google Pay in quanto i pagamenti continueranno a funzionare anche se la piattaforma potrebbe essere ancora più trascurata dalla prossima settimana in poi. Se non altro, dallo scorso mese di febbraio Google Pay supporta nuovi istituti bancari in Italia.