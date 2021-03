Google annuncia il ritorno di una funzionalità molto utile all’interno di Google Maps, sparita dagli smartphone Android da circa un paio d’anni. Stiamo parlando della bussola, rimossa dall’applicazione per problemi di affidabilità e ora reintegrata dopo le tante richieste degli utenti.

Torna la bussola su Google Maps per Android

Se siete tra coloro ai quali è mancata la bussola all’interno di Google Maps potete gioire, perché dalle ultime versioni è tornata a disposizione degli utenti durante la navigazione. L’app è in vena di novità importanti, anche grazie all’IA, ma anche questo piccolo ritorno farà senza dubbio piacere agli assidui utilizzatori: come potete vedere dalla schermata qui sotto, la bussola è tornata al suo posto nei pulsanti flottanti, indicando il Nord con una piccola freccia rossa.

In caso di problemi di puntamento potete considerare una ricalibrazione: per farla dovete premere sul puntino blu alla vostra posizione attuale e selezionare “Calibra bussola” in basso a sinistra. La funzionalità fa di nuovo capolino su Google Maps per Android a partire dalla versione 10.62 dell’applicazione, come indicato da un community manager sul forum ufficiale dedicato.

Se tenete sempre aggiornate le vostre app dovreste avere già superato quel numero di versione e di conseguenza dovreste già poter utilizzare la bussola. Seguendo il badge qui sotto potete verificare direttamente dal Google Play Store.

Potrebbe interessarti: Android invia 20 volte più dati a Google rispetto a quanti ne invia iOS a Apple