Da una interessante partnership fra Google e Fiat – sì, quella Fiat – nasce un’auto che ruota attorno al concetto di portare il proprio stile di vita dentro e fuori il cruscotto. Fiat 500 Family Hey Google è la risposta a questa esigenza, un’edizione speciale di un’automobile storica ma che è pronta più che mai a aprirsi alle nuove tecnologie.

L’intersezione fra storia e tecnologia

Fiat 500 Family Hey Google ruota evidentemente attorno all’assistente vocale del colosso di Mountain View, Google Assistant, tramite cui è possibile chiedere informazioni, indicazioni stradali e tanto altro dentro e fuori il cruscotto. Infatti, grazie alla Action “My Fiat” che integra il servizio Mopar Connect di Fiat con Google Assistant, i proprietaria delle nuove auto possono accedere a specifiche funzioni anche quando non sono alla guida.

Come? Se, ad esempio, si ha necessità di controllare il livello del carburante, controllare l’effettiva chiusura delle portiere e individuare la più vicina autofficina autorizzata Fiat, basta semplicemente utilizzare il comando “Hey Google, chiedi a My Fiat…“. Per attivare il servizio di controllo remoto della Fiat 500 Family Hey Google basta seguire la semplice procedura indicata alla consegna dell’automobile, e da qui iniziare ad utilizzare il comando “Hey Google, chiedi a My Fiat…” per soddisfare ogni vostra richiesta.

La Fiat 500 Family Hey Google sarà presto disponibile in Italia nei modelli 500, 500X e 500L; purtroppo non abbiamo informazioni circa il lancio effettivo e il costo dell’auto.