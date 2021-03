A differenza degli smartphone, nel settore smartwatch gli aggiornamenti sono un po’ meno frequenti ma non assenti del tutto e nelle scorse ore sono stati rilasciati due aggiornamenti per Samsung Galaxy Watch 3 e Wear OS by Google.

Samsung Galaxy Watch 3 si aggiorna ma solo con Verizon

Iniziando da Samsung Galaxy Watch 3, dagli Stati Uniti arriva la notizia del rilascio da parte del colosso coreano e dell’operatore Verizon di un importante aggiornamento, dedicato al miglioramento delle varie feature relative al monitoraggio dei dati fisici degli utenti.

L’update porta il firmware dello smartwatch alla versione R845 o R855USQU1BUB2 e tra le novità segnalate nel changelog ufficiale vi sono diversi miglioramenti per Samsung Health, tra cui un punteggio del sonno (feature già introdotta alla fine dello scorso anno e probabilmente riportata per errore), la funzione Together per sincronizzare le passeggiate con gli amici, miglioramenti al riconoscimento automatico dell’allenamento e modifiche per Always On Display.

Al momento tale update sembra essere disponibile solo per i Samsung Galaxy Watch 3 commercializzati da Verizon.

Wear OS si arricchisce di un nuovo tasto

Nelle scorse ore il team di Google ha dato il via al rilascio di un nuovo piccolo update per Wear OS by Google, la piattaforma del colosso di Mountain View dedicata ai dispositivi indossabili.

Con questo aggiornamento viene aggiunto un pulsante “Gestisci” al pannello di notifica di Wear OS, soluzione che prova a migliorare l’aspetto delle notifiche, ossia una delle funzionalità più importanti per gli smartwatch.

Ricordiamo che su Wear OS con uno scorrimento verso l’alto dalla schermata iniziale è possibile visualizzare le proprie ultime notifiche o, se non ce ne sono, un simpatico messaggio e nelle scorse ore questo pannello si è arricchito di un nuovo pulsante chiamato “Gestisci”: una volta toccato, si apre l’app Wear OS sul telefono connesso, in particolare la pagina “Cambia notifiche dell’orologio”, che consente all’utente di modificare le app le cui notifiche devono essere mostrate sull’orologio.

A seguire la vecchia versione (a sinistra) e quella nuova (al centro e a destra):

Pare che tale modifica sia frutto di un aggiornamento lato server e probabilmente presto sarà disponibile per tutti gli utenti Wear OS.

