Durante il lancio di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, alcuni tra gli smartphone più attesi del 2021, il colosso cinese presentava anche OnePlus Watch, il primo smartwatch della compagnia atteso da tantissimo tempo e più volte al centro di importanti leak e rumor.

In offerta con il 17% di sconto

Se siete alla ricerca di una buona offerta per acquistare lo smartwatch al prezzo più basso mai raggiunto, in queste ore il nuovo wearable è disponibile su Amazon con il 17% di sconto. Infatti, cliccando il link in calce alla news, avrete l’opportunità di portare a casa – il dispositivo è in pre-ordine con data di lancio fissata al 30 aprile – OnePlus Watch a 136 euro invece di 159 euro, ovvero il prezzo di listino.

OnePlus Watch è caratterizzato da una cassa da 46 mm realizzata in acciaio inossidabile, un pannello AMOLED circolare da 1,39 pollici con risoluzione da 454 x 454 pixel con leggera curvatura ai bordi e due tasti fisici laterali per gestire rapidamente i menu e le varie funzioni. Oltre ad offrire il supporto alle notifiche e rispondere alle chiamate, lo smartwatch supporta più di 110 tipi di allenamento con tanto di riconoscimento automatico di alcuni di essi. Infine, la batteria da 402 mAh garantisce un’autonomia di circa due settimane con tanto di supporto alla ricarica rapida.

Acquista OnePlus Watch in offerta al minimo storico

Potrebbe interessarti anche: miglior smartwatch