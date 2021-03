Tra le tantissime novità annunciate oggi da Xiaomi, con la serie Mi 11, Mi Smart Band 6, un nuovo proiettore e un router wireless, troviamo anche un paio di novità relative alla ricarica wireless, che tocca nuove vette con Xiaomi Mi 11 Ultra.

In realtà i due prodotti sono stati presentati insieme a Xiaomi Mi 11 Pro, che non è destinato ad arrivare in Italia, anch’esso dotato di ricarica wireless a 67 watt. Il primo è l’evoluzione del caricabatterie verticale da 55 watt lanciato insieme a Mi 10 Ultra, il secondo invece è una sorta di clone di quell’AirPower che Apple non è mai riuscita a lanciare sul mercato.

Xiaomi 80W Mi Wireless Charging Stand Set

Dietro a questo nome lunghissimo si nasconde il nuovo caricabatterie wireless verticale di Xiaomi, sovradimensionato rispetto alla potenza massima con cui possono essere ricaricati Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra, una buona notizia visto che potrà essere utilizzato anche con gli smartphone delle prossime generazioni.

Il nuovo carica batteria dispone di un condotto curvo per lo smaltimento del calore prodotto, al fine di garantire allo stesso tempo la massima sicurezza e prestazioni ottimali. Le due bobine permettono a differenza dei modelli precedenti, di ricaricare lo smartphone sia in posizione verticale che orizzontale, utile se volete guardare un video mentre state effettuando la ricarica.

Sulla base è inoltre presente un tasto per attivare la modalità di ricarica rapida, con un boost del 15%. In Cina il nuovo dispositivo è in vendita a 499 yuan, circa 65 euro e nella confezione di vendita è incluso un carica batterie da 120 watt, dunque si tratta di un pacchetto molto allettante. Al momento la disponibilità è limitata, e non ci sono notizie circa la possibilità che il carica batterie arrivi anche sui mercati internazionali.

Il clone di AirPower

Non ha ancora un nome ben definito il “clone” di Apple AirPower, anche se è improprio chiamarlo così visto che il prodotto Apple non è mai arrivato sul mercato. Grazie a ben 19 bobine di ricarica e a un motore che le sposta in maniera conveniente, è possibile ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, senza preoccuparsi in maniera particolare della loro posizione sulla base.

In questo caso la potenza di ricarica per ogni singolo dispositivo arriva a 20 watt, con una potenza massima erogabile di ben 60 watt. In Cina sarà in vendita a 599 yuan, circa 77 euro, ma al momento non ci sono informazioni in merito all’eventuale disponibilità sui mercati globali.