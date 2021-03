Vodafone da oggi aumenta il canone mensile per alcune offerte solo dati

Mentre continua a proporre interessanti offerte operator attack, da oggi Vodafone Italia è pronta, come preannunciato, a rimodulare il canone mensile di alcune offerte solo dati, e più in particolare, almeno per il momento, soltanto le offerte attivate da clienti Vodafone privati con SIM dati ricaricabile.

Vodafone rimodula il costo di alcune offerte solo dati

L’incremento di prezzo per le offerte Vodafone solo dati coinvolte è pari a 1,99 euro al mese per i clienti con rinnovo mensile e 23,88 euro all’anno per i clienti con rinnovo annuale. Vodafone non ha, tuttavia, pubblicato nessun elenco delle opzioni tariffarie interessate da questa nuova rimodulazione, ma i clienti che subiranno questa modifica unilaterale sono stati opportunamente informati da apposita comunicazione, che consentiva loro di recedere, senza costi, entro un determinato periodo.

Ma c’è di più: Vodafone ha deciso, al fine di ridurre l’impatto ambientale, di aumentare il prezzo di spedizione per la fattura in modalità cartacea relativa a offerte dati in abbonamento. Dal 27 maggio 2021 vi sarà quindi un incremento in bolletta di 0,61 euro, a meno che non si attivi la fattura digitale.