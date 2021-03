Sempre più smartphone Android possono contare su refresh rate più elevati dei classici 60 Hz: ormai vedere pannelli che si spingono a 90 e anche a 120 Hz, come ad esempio i recenti Samsung Galaxy S21, è diventata quasi la normalità, ma a volte non è facile controllare questi valori a piacimento. Qui entra in gioco Galaxy Max Hz, un’applicazione sviluppata da un membro di XDA che consente di regolare con precisione la frequenza di aggiornamento sugli smartphone Samsung compatibili.

60, 90 e 120 Hz: questo e altro con Galaxy Max Hz

Gli ultimi smartphone Samsung di fascia alta, come Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold2 5G, ma anche quelli di fascia media più recenti come Galaxy A52 e Galaxy A72, dispongono di pannelli Super AMOLED in grado di spingersi oltre i canonici 60 Hz, fino ad arrivare a 90 o 120 Hz. Ciononostante il sistema mette a disposizione una regolazione a volte non sufficiente per stare dietro alle esigenze degli utenti, anche per quanto riguarda la questione batteria.

Proprio per questo un Senior Member di XDA ha sviluppato Galaxy Max Hz, un’applicazione compatibile con diversi modelli del marchio sud-coreano per passare più facilmente da una frequenza di aggiornamento all’altra e disporre di un maggiore controllo su quest’ultima. Ecco alcune delle funzionalità offerte:

controllo della frequenza massima e possibilità di forzare la modalità nascosta a 96 Hz (sugli smartphone supportati, come i Galaxy S21)

aggiunta di un tile tra i quick settings per cambiare rapidamente frequenza

possibilità di bypassare il refresh rate adattivo e bloccare la frequenza a un determinato valore

visualizzare l’attuale refresh rate in tempo reale

possibilità di modificare rapidamente la risoluzione del display con un tile nei quick settings

attivazione di una modalità adattiva sperimentale sui dispositivi che non ne dispongono nativamente

possibilità di impostare un valore minimo di refresh per la modalità adattiva a 60 Hz o inferiore

possibilità di forzare la frequenza di aggiornamento più bassa quando lo schermo è spento

Come installare Galaxy Max Hz

L’applicazione Galaxy Max Hz è disponibile gratuitamente al download ed è compatibile con diversi modelli Samsung: è stata testata con successo sulle serie Galaxy S21 e Galaxy S20, su Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy Z Fold2 5G, ma dovrebbe funzionare anche su altri smartphone recenti come Galaxy A32, Galaxy A52 e Galaxy A72.

L’app non richiede i permessi di root, ma perché alcune delle funzionalità sopra elencate funzionino è necessario un setup tramite ADB. Per tutte le informazioni necessarie e per scaricare l’app potete seguire questo link.

