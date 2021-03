OnePlus ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento per il suo smartphone più economico del 2020: il OnePlus Nord N100. Questo update, infatti, porterà all’ottimo dispositivo del brand cinese le patch di sicurezza di febbraio 2021, in aggiunta ad alcuni piccoli miglioramenti.

A differenza dei cugini flagship, il OnePlus Nord N100 è stato destinato solo ai mercati di determinate regioni del mondo quali Europa e Stati Uniti. Proprio per questo motivo il numero di build dell’aggiornamento varia a seconda della regione.

Europa : OxygenOS 10.5.8

Nord America : OxygenOS 10.5.6

L’aggiornamento arriva esattamente un mese dopo le patch di sicurezza di gennaio 2021, confermando la costanza e l’attenzione del supporto software di OnePlus anche per i dispositivi più economici.

Non solo patch di sicurezza in questo aggiornamento per OnePlus Nord N100

Questo update non è caratterizzato solo dalle patch di sicurezza bensì contiene correzioni di rilievo ad alcuni problemi noti e una gradita ottimizzazione del consumo energetico in standby in certe situazioni.

Di seguito potete consultare il changelog completo dell’aggiornamento:

Consumo energetico in standby ottimizzato in alcuni scenari

Risolti i problemi noti

Patch di sicurezza Android aggiornata alla versione 2021.02

L’aggiornamento è in corso di roll-out e dovrebbe raggiungere tutti i possessori di OnePlus Nord N100 nei prossimi giorni.

In copertina OnePlus Nord

