Annunciato solo pochi giorni fa dal produttore cinese CUBOT, iniziano oggi le vendite di KING Kong 5 Pro, il nuovo rugged phone che abbina un’ottima qualità a una batteria di grandi dimensioni. E come spesso accade in queste occasioni, per celebrare il lancio sul mercato ecco una promozione valida fino al 2 aprile, per acquistare il nuovo smartphone a un prezzo davvero competitivo.

Benvenuto King Kong 5 Pro

Previous Next Fullscreen

È proprio la batteria da 8.000 mAh il pezzo forte di CUBOT King Kong 5 Pro, che gli permette di superare senza alcuna difficoltà due giorni di autonomia con un uso molto intenso, almeno 3/4 con un uso medo e 5 giorno con un uso più blando. Il tutto ovviamente arricchito dalle certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G, che ne decretano la resistenza ad acqua, polvere e cadute, anche le più rovinose.

Niente male, in relazione al prezzo di vendita, la dotazione tecnica, con schermo HD da 6 pollici, 4-64 GB di memoria, una fotocamera frontale da 25 megapixel per selfie di alta qualità e una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 megapixel e due sensori ausiliari. Anche la connettività è decisamente completa, con Bluetooth 5.0, NFC per i pagamenti in mobilità, GPS/GLONASS/Beidou, porta USB Type-C e slot per espandere la memoria interna.

Il tutto senza dimenticare Android 11, ancora non disponibile per molti smartphone più costosi, quindi questo CUBOT King Kong 5 Pro è indubbiamente una delle scelte migliori sul mercato. Il prezzo di listino è di 239,99 dollari, poco più di 200 euro al cambio attuale, ma fino al 2 aprile, su AliExpress, potrete acquistarlo all’incredibile prezzo di 129,99 dollari, appena 110 euro, un’offerta imperdibile se state cercando uno smartphone resistente da usare per le escursioni o per il vostro lavoro.

Informazione Pubblicitaria