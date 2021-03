È stata presentata qualche mese fa nel corso del CES 2021, e oggi è disponibile su AliExpress, insieme ad altri prodotti presentati nella stessa occasione. Parliamo di Yeelight W1, la lampada dimmerabile dotata di attacco GU-10, con una potenza di 4,5 watt e controllabile tramite gli assistenti intelligenti.

Yeelight W1

Grazie alla connettività WiFi (a 2,4 GHz) è infatti possibile collegare la lampadina Yeelight W1 alla propria rete domestica e controllarla sia tramite Google Assistant o Amazon Alexa ma anche attraverso l’app Yeelight o Xiaomi Home, per farle interagire con altri prodotti intelligenti eventualmente presenti in casa.

Yeelight W1 ha dunque una potenza di 4,5 watt, con un flusso luminoso di 350 lumen e una vita utile di oltre 15.000 ore. Attraverso l’applicazione è possibile scegliere il colore emesso dalla lampadina, con oltre 16 milioni di colori, e grazie alla compatibilità con le principali piattaforme di gioco, come Razer Chroma e Overworlf, potrete sincronizzarle con le vostre sessioni di gioco.

Lo stesso è ovviamente possibile anche per la musica, per feste domestiche, nei limiti dettati dall’attuale situazione, da ballare come se foste in discoteca. Il tutto ovviamente con un occhio di riguardo per i consumi, 4,5 watt al massimo e appena 0.4 watt in standby. È disponibile anche una versione con sola luce bianca dimmerabile, a un prezzo leggermente inferiore.

Yeelight GU-10 W1 può essere acquistata su AliExpress nella versione colorata al prezzo promozionale di 15,99 dollari, poco più di 13,5 euro, utilizzando il codice sconto GU10BULB, valido solo fino al 2 aprile. Lo stesso codice è valido anche per la versione bianca dimmerabile, in offerta a questo link a 10,99 dollari, circa 9 euro.

Altre offerte

Molto interessanti, grazie anche ad alcuni coupon, le offerte relative ad altre novità presentate al CES 2021. Abbiamo ad esempio la barra luminosa per monitor, anch’essa compatibile con le principali piattaforme di gaming, con LED RGB per un effetto spettacolare. La potete acquistare su AliExpress a 74,99 dollari (circa 64 euro) con il codice R0GX1UNV23IS.

In promozione anche Yeelight 1S/1SE che potete acquistare su AliExpress, con il codice E5WSPVO76G31, al prezzo si 13,24 dollari, circa 11 euro, e la plafoniera Yeelight Arwen C1 Series. Quest’ultima può essere controllata tramite assistenti digitali, app Yeelight e Xiaomi Home ed è disponibile in due dimensioni, con diametro di 598 mm o 495 mm.

Per acquistarla su AliExpress potete utilizzare questo link e il codice AAHR7ETKPO1Z per acquistarla a 144,99 dollari (circa 123 euro) nella versione da 495 mm e 164,99 dollari (circa 140 euro) nella versione da 598 mm.

Informazione Pubblicitaria