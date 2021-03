Lo scorso 3 marzo, Meizu ha presentato in Cina i suoi nuovi flagship della serie 18, Meizu 18 e Meizu 18 Pro, per poi annunciare, appena qualche giorno fa, che gli smartphone sarebbero stati presto disponibili per il mercato globale attraverso AliExpress.

In effetti, quel giorno sembra essere arrivato e entrambi gli smartphone sono apparsi su AliExpress, pronti per essere acquistati. Prima di riassumere brevemente le caratteristiche principali di Meizu 18 e Meizu 18 Pro, ne illustriamo i prezzi così come emergono dalla pagina del rivenditore di AliExpress. Anzitutto, per quanto riguarda la variante “Pro”, questa è disponibile nelle seguenti configurazioni:

8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione interna a 836,18 euro ;

; 8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione interna a 926,05 euro;

12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione interna a 999,60 euro.

La variante “standard”, invece, è disponibile nelle seguenti configurazioni:

8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione interna a 709,07 euro ;

; 8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione interna a 749,02 euro;

12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione interna a 806,21 euro.

A questi prezzi, poi, andrebbero aggiunti anche i costi di spedizione del prodotto, che per l’Italia dovrebbero essere di 12,81 euro con AliExpress Standard Shipping (a oggi, consegna stimata entro il 3 maggio). Oppure, chi desidera ricevere più rapidamente lo smartphone può acquistare la spedizione DHL al prezzo di 22,87 euro, con consegna stimata entro 7-14 giorni lavorativi.

Caratteristiche principali di Meizu 18 Pro

Meizu 18 Pro è dotato di un ampio display Samsung E4 AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione di 3200 x 1400 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e sensore a ultrasuoni 3D (Qualcomm) per la lettura delle impronte digitali. Lo smartphone è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 888 a 5 nm con model X60 5G integrato, accompagnato da 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione interna UFS 3.1.

Il comparto fotografico punta su di una quad-camera esterna con sensore principale Samsung GN1 da 50 MP, accompagnato da un sensore Sony IMX616 da 32 MP con ottica grandangolare e un campo visivo da 130°, un teleobiettivo da 8 MP con zoom 3x e un sensore ToF 3D. La fotocamera interna, invece, è da 44 MP. Infine, per quanto riguarda la batteria, questa è una grande unità da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 40 W.

Caratteristiche principali di Meizu 18

Meizu 18 ha uno schermo di dimensioni più piccole rispetto la variante Pro (6,2 pollici) ma mantiene la risoluzione di 3200 x 1440 pixel e il refresh rate di 120 Hz. Sotto la sua scocca si nasconde un processore Snapdragon 888 con modem 5G integrato, accompagnato da 8 GB o 12 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione interna.

A cambiare è soprattutto il comparto fotografico, che questa volta abbandona il sensore ToF 3D, adotta una fotocamera principale Sony IMX682 da 64 MP, una grandangolare da 16 MP e un teleobiettivo da 8 MP. La fotocamera interna, invece, è da 20 MP. Infine, la batteria è da 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 36 W.