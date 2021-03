Google Discover, nato per prendere il posto di Google Feed, basa il suo funzionamento sull’offrire agli utenti contenuti che siano in qualche modo correlati alle proprie abitudini e ai propri interessi. Insomma uno tra i tanti servizi Google che, tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e del machine learning, è in grado di incrementare l’esperienza utente semplicemente imparando da noi.

Articoli vecchi tornano in prima pagina

In queste ore, però, come sottolineano diversi utenti su Reddit, sembra che Google Discover stia mostrando contenuti vecchi anche di qualche giorno – in realtà anche di alcuni mesi in alcuni casi circoscritti. Infatti, com’è possibile osservare dall’immagine sottostante, un utente si è visto consigliare un articolo vecchio ormai di cinque giorni.

Come sottolineano i colleghi di 9to5Google, in realtà, il comportamento di Google Discover potrebbe non essere del tutto errato. Partendo dal presupposto che l’utilità generale del servizio è quella di offrire contenuti correlati alle proprie abitudini e interessi, è possibile che Google Discover consigli di leggere un articolo “vecchio” ma ancora attuale ed utile per un utente. Diverso è il caso in cui, come sottolinea un utente nel thread di Reddit sopracitato, Google Discover consigli di leggere un articolo vecchio di due anni circa l’inizio della pandemia da Coronavirus.

