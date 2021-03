Sempre più operatori mobile stanno delineando le varie strategie commerciali per quanto riguarda il lancio delle eSIM, una tecnologia già disponibile da qualche anno il cui boom definitivo dovrebbe verificarsi entro il 2025.

3,4 miliardi di eSIM entro il 2025

Secondo una ricerca di Juniper Research, infatti, l’attuale numero di 1,2 miliardi di eSIM attese per il 2021 dovrebbe quasi triplicare entro il 2025 per arrivare a 3,4 miliardi con un crescita di circa il 180%. Per quale motivo il numero delle eSIM dovrebbe crescere così rapidamente? Il mercato mobile, ma non solo, si sta via via spostando verso soluzioni embedded, ovvero che non richiedono la presenza della cara e vecchia SIM di plastica.

Vodafone, come ben sappiamo, è molto vicina a presentare la sua prima offerta di eSIM nel nostro Paese, e a seguire ci attendiamo che gli altri grandi operatori telefonici facciano lo stesso. Utilizzare la eSIM conferisce agli utenti la possibilità di cambiare operatore liberamente, senza attendere la sostituzione della SIM fisica, semplicemente inquadrando un codice QR.

Nel documento eSIMs: Sector Analysis, Emerging Opportunities & Market Forecasts 2021-2025, si sottolinea come l’adozione da parte di importanti aziende come Google e Apple contribuirà enormemente alla crescita del mercato delle eSIM all’interno dei dispositivi di consumo. Molti altri settori saranno interessati da questa rivoluzione a partire dal mondo IoT, quello industriale, pubblico e non solo.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche