Rywall è un’applicazione che offre la possibilità di personalizzare smartphone e tablet con una selezione di sfondi basati sulla dashboard dello sfondo di Frames dello sviluppatore Jahir Fiquitiva.

L’interfaccia dell’applicazione è composta da tre schede. La prima visualizza tutti i wallpaper in una griglia scorrevole, la seconda propone gli sfondi suddivisi per collezioni (scuri, chiari, natura, pittura, forme, astratti e vari), mentre la terza è dedicata ai wallpaper preferiti. In alto è presente lo strumento di ricerca.

Rywall offre oltre 300 sfondi in alta risoluzione

Nella pagina delle opzioni è possibile impostare l’aspetto generale dell’app come il tema (chiaro, scuro, da sistema), se utilizzare sfondi neri in modalità dark e se attivare o meno la barra di navigazione colorata, le animazioni e le miniature.

Rywall permette infine di abilitare o disabilitare il ridimensionamento degli sfondi in base alla risoluzione dello schermo e di scegliere la cartella per il salvataggio dei wallpaper.. L’app include oltre 300 sfondi scaricabili alla risoluzione di 3840×1644 pixel.

Rywall è disponibile per Android gratuitamente senza annunci né acquisti in-app e chiede le informazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google.

