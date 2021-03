Action Blocks semplifica le routine di Google Assistant attraverso pulsanti personalizzabili per le schermate dello smartphone, in modo da poterle eseguire tramite un unico tocco per chiamare un familiare, guardare il programma preferito, controllare le luci domestiche e molto altro.

Google aggiorna Action Blocks: ecco le novità della versione 1.3

La versione 1.3 di Action Blocks è in rilascio da questa mattina e introduce il supporto per il backup e il ripristino delle routine. All’interno dell’app questa funzionalità non è citata e sembra legata al processo di backup di Android piuttosto che sulla sincronizzazione dell’account Google.

Gli utenti che sono soliti utilizzare molti blocchi azione da oggi potranno risparmiare tempo prezioso evitando di ricreare tutte le macro personalizzate quando passano a un nuovo smartphone Android, tuttavia non è chiaro se il posizionamento del widget verrà mantenuto.

L’aggiornamento 1.3 di Action Blocks introduce anche le consuete correzioni di bug e alcune modifiche all’interfaccia dell’app con nuovi interruttori on/off in linea con il design di Android 12, in quanto dotati di segno di spunta e un trattino di conferma per riflettere il suo stato.

Infine, l’update migliora anche l’accessibilità fornendo una zona di tocco più ampia e permette di utilizzare la dettatura vocale per compilare i campi di testo. A seguire trovate il badge per installare oppure aggiornare l’app Action Blocks attraverso il Google Play Store.