Torniamo a occuparci di Xiaomi Mi 11 Ultra, atteso smartphone di fascia alta che il colosso cinese ha in programma di presentare lunedì insieme a Xiaomi Mi 11 Pro e che per almeno qualche mese dovrebbe rappresentare il modello di punta dell’offerta dell’azienda.

Le aspettative degli appassionati e degli addetti ai lavori sono piuttosto elevate e Xiaomi ha deciso di stuzzicare la loro curiosità pubblicando un’altra anteprima che riguarda una delle feature che caratterizzeranno il device, ossia il suo sistema di raffreddamento.

Ecco il sistema di raffreddamento di Xiaomi Mi 11 Ultra

Si tratta di un aspetto di primaria importanza, in quanto uno smartphone che riesce a vantare un adeguato sistema di raffreddamento può chiedere al proprio processore di spingere per quanto riguarda le prestazioni e la potenza bruta e ciò potrebbe fare la differenza rispetto ai modelli della concorrenza.

Attraverso un post sul social cinese Weibo, il co-fondatore di Xiaomi ha reso noto che Xiaomi Mi 11 Ultra potrà contare su un sistema di raffreddamento con “tecnologia a fase completa”, nome che probabilmente ha a che fare con i tre stati della materia (solido, liquido e gassoso).

A dire di Xiaomi, tale soluzione sarebbe in grado di migliorare la conducibilità termica del 100% (non viene riferito tuttavia rispetto a cosa), implementando la cosiddetta piastra di immersione VC. Tale sistema, che è stato utilizzato anche in Xiaomi Mi 10 Ultra, ha lo stesso principio di funzionamento di una camera a vapore standard: il liquido viene riscaldato fino a quando si trasforma in gas caldo, quindi nella camera successiva viene raffreddato di nuovo in liquido e si ripete il ciclo.

Purtroppo i dettagli al momento sono limitati ma lunedì, durante la presentazione dello smartphone, siamo certi che Xiaomi non si scorderà di essere più precisa su questa tecnologia.

Ricordiamo che tra i punti di forza di Xiaomi Mi 11 Ultra vi dovrebbero essere un processore Qualcomm Snapdragon 888, un display OLED con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da uno ultra grandangolare da 48 megapixel e da uno periscopico da 48 megapixel) e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W).