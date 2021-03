Il pennino stilo in ambito smartphone fa subito pensare alla serie Samsung Galaxy Note ma anche altri produttori nel corso degli anni hanno lanciato propri modelli con questa soluzione e tra questi vi è pure Motorola, che potrebbe essere pronta alla presentazione di un nuovo telefono.

Almeno ciò è quanto suggeriscono le ultime indiscrezioni, secondo cui il produttore sarebbe al lavoro su uno smartphone con nome in codice “Denver” (al momento non è noto quello che dovrebbe essere il nome commerciale del device) e che avrebbe tra i propri punti di forza proprio un pennino stilo.

Cosa sappiamo al momento delle feature di Motorola Denver

Il nuovo smartphone di Motorola dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 480, dotato del supporto alla connettività 5G (la stessa CPU usata su Motorola Moto G50) e dovrebbe poter contare su 4 GB di RAM, 64 GB o 128 GB di memoria integrata, un ingresso jack audio da 3,5 mm e almeno due colorazioni (rossa e grigia).

Dal punto di vista fotografico, Motorola Denver dovrebbe vantare una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore primario Samsung S5KGM1ST da 48 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare Samsung S5K4H7 da 8 megapixel, un sensore macro da 2 megapixel e un sensore OmniVision OV02B1B da 2 megapixel per il calcolo della profondità. Sulla parte frontale, invece, dovrebbe trovare spazio un sensore OmniVision OV16A1Q da 16 megapixel.

Per quanto riguarda il design, infine, Motorola Denver potrebbe essere il telefono svelato dalle immagini diffuse a inizio anno da OnLeaks e che si riteneva potessero riguardare Motorola Moto G Stylus 2021:

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Motorola per scoprire quando lancerà questo suo nuovo smartphone e, soprattutto, in quale fascia di prezzo, trattandosi di un aspetto che potrebbe avere grande importanza per un suo eventuale successo: ad oggi, infatti, un telefono economico con connettività 5G e pennino integrato potrebbe rappresentare una sorta di rarità.