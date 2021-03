Se vi state chiedendo quali siano stati gli smartphone più popolari del 2020 la risposta arriva dallo staff di Omdia, che ha pubblicato la classifica dei 10 modelli più venduti.

Classifica che è letteralmente dominata da Apple e Samsung, che possono contare complessivamente su ben 9 smartphone su 10: la sola eccezione è rappresentata da un modello di fascia media di Xiaomi e precisamente da Redmi Note 9 Pro.

Gli smartphone più popolari del 2020

Il podio della classifica degli smartphone più popolari del 2020 di Omdia è tutto di Apple con iPhone 11 (oltre 64 milioni di modelli venduti), seguito da iPhone SE 8 2020 (oltre 24 milioni di modelli venduti) e iPhone 12 (oltre 23 milioni di modelli venduti). La classifica prosegue quindi con tre smartphone decisamente più economici di Samsung, ossia Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A21s e Samsung Galaxy A01. Concludono questa classifica iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy A11, Redmi Note 9 Pro e iPhone 12 Mini.

Se si va a guardare la classifica del 2019 si nota che sostanzialmente la situazione è molto simile, essendo sempre Apple e Samsung a dividersi le varie posizioni, con un solo modello di Xiaomi (ossia Redmi Note 7).

Rispetto al 2019, nel 2020 la differenza tra i primi posti della classifica per quanto riguarda le quantità vendute sono molto più marcate e ciò non fa che confermare l’enorme successo fatto registrare lo scorso anno da iPhone 11.

Inoltre, analizzando la classifica di Omdia è possibile notare come Samsung non sia riuscita a conquistare nemmeno una posizione per i suoi smartphone di fascia alta (il più costoso è il Samsung Galaxy A51) e ciò conferma quello che sembra essere un trend che prosegue ormai da un po’ di tempo: la fascia premium del colosso coreano non riesce più a fare registrare i numeri della concorrenza Apple, forse anche perchè il produttore con la serie Galaxy A è riuscito a raggiungere un rapporto qualità/prezzo davvero invidiabile.

