Negli ultimi giorni i possessori di Google Pixel stanno riscontrando un fastidioso messaggio d’errore che recita: “SIM Manager keeps stopping”.

L’applicazione Manager SIM sul vostro Pixel è una di quelle app invisibili ma fondamentali per il corretto funzionamento del vostro dispositivo: essa infatti permette al sistema operativo di gestire i diversi tipi di connessione dati del vostro gestore telefonico e molto altro.

Come segnalato da alcuni utenti in un thread sul sito di Supporto Google, il fastidioso pop-up sembra colpire maggiormente i modelli più recenti di Google Pixel: Pixel 5, Pixel 4a e Pixel 4a 5G. Inoltre il tipo di gestore telefonico non sembra essere un fattore discriminante in quanto le segnalazioni di tale problema sono giunte da utenti con operatori sempre diversi.

Come risolvere (temporaneamente) il bug dell’app Manager SIM

Se anche voi siete tra gli utenti vessati da questo bug ecco come risolvere in attesa di un fix permanente da parte di Google. A oggi la soluzione più nota sembrerebbe quella di disinstallare gli aggiornamenti dell’app Manager SIM. Ecco come fare:

Vi basterà premere su “Informazioni App” ogni qualvolta appare il pop-up di errore e, in seguito, tappare sul menu con tre pallini nell’angolo in alto a destra. Una volta completata questa fase vi basterà selezionare l’opzione “Disinstalla aggiornamenti”. Nulla di cui preoccuparsi, questa procedura non rimuoverà Manager SIM dal vostro Pixel bensì ripristinerà l’app alla versione di fabbrica, eliminando quella difettosa.

Qualora questa procedura non dovesse funzionare vi basterà attendere un aggiornamento software. Alcuni utenti, infatti, hanno segnalato che un recente update sembra aver risolto il problema del tutto. Per controllare se avete ricevuto l’aggiornamento dell’app Manager SIM vi basta cliccare sul badge sottostante.

Google non ha ancora rilasciato alcun commento a riguardo ma siamo sicuri sia a conoscenza del problema e che la soluzione non si farà attendere.