Avete presente la funzione “Director’s View” di Samsung? Probabilmente non è una opzione nota a tutti, in quanto – per il momento – si tratta di una esclusiva riservata ai soli smartphone Samsung della serie Galaxy S21. La funzione Director’s View offre un maggiore controllo sulle immagini in fase di scatto o di ripresa, mostrando le diverse inquadrature e angolazioni di ciascuna fotocamera: Ultra-Wide, Wide e Tele.

Una funzionalità molto più utile per i video, anziché per le foto, dal momento in cui permette di passare da una visuale all’altra con un semplice gesto, registrando con più obiettivi contemporaneamente. Anche con la fotocamera interna. Ciò offre ai vlogger nuovi strumenti di lavoro, grazie ai quali poter realizzare un video mostrando al tempo stesso cosa accade dietro lo smartphone e cosa, al contrario, succede davanti.

Non più una funzionalità esclusiva di Samsung Galaxy S21

Perché stiamo parlando di Director’s View? vi starete chiedendo. La risposta è molto semplice: presto, questa funzionalità potrebbe non più essere un’esclusiva riservata ai soli Samsung Galaxy S21 e dunque arrivare su smartphone meno recenti. La notizia emerge tra le pagine di T-Mobile USA, che ha di recente aggiornato la sezione relativa al supporto di Samsung Galaxy S20 per includere delle istruzioni su come utilizzare Director’s View.

C’è da dire che questa funzionalità non è ancora disponibile sugli smartphone della serie Galaxy S20, per cui due sono le ipotesi: o T-Mobile USA ha aggiornato per errore la sezione relativa a questa famiglia di smartphone, oppure ha anticipato ciò che i possessori di un Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 FE e Samsung Galaxy S20 ultra 5G vedranno sui loro smartphone a breve. Del resto, l’azienda ha più volte portato alcune funzionalità degli smartphone di punta anche sui modelli più vecchi, e Director’s View potrebbe essere un altro di questi casi.

Al momento, dunque, consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze in quanto Samsung non ha ancora comunicato o rilasciato nulla a riguardo. Non si hanno neppure informazioni sulla data di lancio di un prossimo aggiornamento Samsung: il più recente risale al mese scorso e ha introdotto la One UI 3.1.