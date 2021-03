Se state puntando a POCO X3 Pro, il nuovo smartphone presentato giusto qualche giorno fa, potreste essere interessati alla proposta di eBay, che lo lancia a un prezzo promozionale disponibile solo per poche ore.

POCO X3 Pro disponibile in offerta lancio su eBay

POCO X3 Pro è uno smartphone di fascia media svelato lo scorso 22 marzo insieme a POCO F3 che punta parecchio su un prezzo di vendita aggressivo condito da caratteristiche interessanti. A bordo troviamo infatti un display LCD da 6,67 pollici a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 860 a 7 nm, 6/8 GB di RAM LPDDR4X, 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP e batteria da 5160 mAh.

Si tratta di un prodotto pensato anche per i gamer, con 240 Hz di touch sampling rate, funzione DynamicSwitch per ottimizzare il refresh a seconda dell’app e tecnologia LiquidCool 1.0 Plus con tubo in rame e strati di grafite per tenere sotto controllo le temperature e migliorare la dissipazione del calore.

POCO X3 Pro è disponibile in Italia da oggi, 26 marzo 2021, al prezzo di 249 euro (6-128 GB) o 299 euro (8-256 GB), ma su eBay può essere acquistato fino all’1 aprile a una cifra più bassa: il sito propone infatti un’offerta di lancio che consente di portarselo a casa a rispettivamente 199 e 249 euro. Se siete interessati potete seguire il link qui sotto.

Acquista POCO X3 Pro in offerta lancio su eBay a 199 Euro

Acquista POCO X3 Pro in offerta lancio su Amazon a 199 Euro

