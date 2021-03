OnePlus 9 e 9 Pro piacciono parecchio e i preordini da record lo confermano

Annunciati ufficialmente appena tre giorni fa, OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro sono chiaramente gli smartphone più in vista del momento e il record di preordini fatto registrare al day 1 è un palese segnale di apprezzamento da parte del pubblico.

Pete Lau, co-fondatore e CEO di OnePlus, ha preso la parola su Twitter per segnalare un dato notevole, a tratti impressionante, e soprattutto per ringraziare tutta la community – vecchia e nuova – per il riscontro.

Il tweet comprende l’immagine che vedete qua sopra, che è molto significativa: nel loro primo giorno di preordini, i due nuovi modelli di punta della serie OnePlus 9 hanno letteralmente stracciato i propri predecessori della serie OnePlus 8, con un incremento del 324 percento.

Purtroppo il dirigente del brand cinese non ha fornito numeri, pertanto non è possibile quantificare questa crescita, che comunque è impossibile da ignorare.

Quale che sia stato il fattore determinante – l’attenzione mediatica tenuta accesa per settimane a colpi di teaser e anticipazioni varie, la prestigiosa partnership con Hasselblad rimarcata a più riprese (i cui frutti, si spera, si vedranno soprattutto nei prossimi anni) e la innegabile validità dei prodotti –, OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro hanno fatto presto a convincere tanti acquirenti, che non hanno esitato a piazzare un preordine nel primo giorno utile.

E voi che cosa ne pensate, quale dei due modelli ha attirato maggiormente la vostra attenzione? Lo acquisterete subito? Fatecelo sapere nel box dei commenti.