Come avrete visto, OnePlus ha appena presentato tre nuovi smartphone Android, due dei quali sono già disponibili all’acquisto in preordine: stiamo parlando di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, per i quali la casa cinese ha in mente qualcosa di speciale legato al comparto fotografico.

OnePlus 9 e il misterioso fenomeno naturale estremamente raro

OnePlus si dice pronta a farci apprezzare la bellezza dei colori della serie OnePlus 9 con “True Colors”, grazie a un misterioso fenomeno naturale catturato con la fotocamera sviluppata in collaborazione con Hasselblad. Come abbiamo visto durante l’evento di presentazione e soprattutto nella nostra recensione (che trovate in fondo in forma scritta), il modello di punta OnePlus 9 Pro può contare su un comparto fotografico migliorato rispetto al passato.

A bordo dello smartphone prendono infatti posto quattro sensori posteriori: principale Sony IMX789 da 48 MP con OIS, ultra-grandangolare Sony IMX766 da 50 MP anche per le macro fino a 4 cm, teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3,3x e digitale fino a 30x (con OIS) e monocromatico da 2 MP. Presente inoltre il supporto alla registrazione video fino alla risoluzione 8K (a 30 fps).

OnePlus ha promesso dunque una bella sorpresa per gli utenti, che darà il via alla nuova campagna #TrueColors: la prossima settimana gli smartphone saranno in grado di mostrare un “fenomeno estremamente raro e quasi impossibile da vedere a occhio nudo“. Un indizio ce lo fornisce la casa cinese nell’immagine qui sopra, ma per sapere nel dettaglio di cosa si tratta ci tocca aspettare ancora qualche giorno: avete qualche idea? Fatecela sapere nel solito box qui di seguito.