Negli ultimi giorni si è (giustamente) fatto un gran parlare dei nuovi OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro (ecco la nostra recensione) tuttavia il loro arrivo sul mercato non ha reso meno interessanti i modelli dello scorso anno, anzi la serie OnePlus 8 al completo potrebbe vivere una sorta di seconda giovinezza grazie alle offerte online figlie di un fisiologico calo dei prezzi.

Insomma, se questa mattina vi abbiamo parlato dei preordini da record della serie OnePlus 9, chiaro indizio dell’apprezzamento da parte del pubblico, adesso diamo uno sguardo alle offerte attualmente disponibili sui migliori store online per i modelli della precedente generazione.

La serie composta da OnePlus 8, OnePlus 8T e OnePlus 8 Pro è infatti ancora molto valida e potrebbe rappresentare il compromesso ideale per gli utenti che non si sono lasciati ammaliare dagli ultimi arrivati o che semplicemente preferiscono risparmiare qualche centinaio di euro.

Migliori offerte online per OnePlus 8, OnePlus 8T, OnePlus 8 Pro

Prendendo in considerazione i principali store online, le migliori offerte disponibili in questo momento per OnePlus 8, OnePlus 8T e OnePlus 8 Pro sono quelle reperibili su Amazon, eBay ed ePRICE.

Proprio su Amazon si possono trovare le due offerte più allettanti sui primi due modelli, ma purtroppo quella che vi abbiamo illustrato qualche giorno fa per OnePlus 8 Pro a 649,99 euro è terminata.

Ecco le offerte:

