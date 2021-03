OnePlus sta per perdere un altro membro importante del team: Kyle Kiang, Chief Marketing Officer di OnePlus. Stando a quanto riportato da Input, Kyle Kiang lascerà l’azienda il prossimo 2 aprile, dopo neppure un mese dal lancio della nuova famiglia di smartphone della serie 9 e di OnePlus Watch, il primo smartwatch dell’azienda.

L’addio di Kyle Kiang arriva pochi mesi dopo un’altra importantissima perdita. Quella di Carl Pei, co-fondatore di OnePlus, che ha lasciato l’azienda nel mese di settembre dello scorso anno. Carl Pei ha poi fondato Nothing, una nuova società operante nel settore tecnologico e con sede a Londra, la cui mission è quella di un “futuro in cui la tecnologia è così avanzata e perfettamente integrata nelle nostre vite che sembra non esistere, eppure è ovunque”. Uno dei primi prodotti al quale l’azienda starebbe lavorando a degli auricolari dal corpo trasparente, che permette di vederne i circuiti interni.

Cosa devono aspettarsi i fan di OnePlus?

L’abbandono di Carl Pei prima, e quello di Kyle Kiang poi, sembrano confermare un imminente cambio di rotta in casa OnePlus che potrebbe portare a un progressivo abbandono della mission originale, ovvero il realizzare e vendere smartphone dalle caratteristiche premium a un prezzo più accessibile.

A Kyle Kiang si deve sicuramente il merito dell’aver contribuito a trasformare una piccola azienda in un marchio di successo, con una fandom molto attiva e affiatata. E’ riuscito a conquistarsi la fiducia dei consumatori salendo sul palco di OnePlus in diverse occasioni, ora per presentare nuovi prodotti, ora per ammettere gli errori commessi dall’azienda. Entrato in OnePlus nel 2015, il percorso di Kyle Kiang sembra adesso essere giunto al capolinea, il tutto per “esplorare nuove opportunità”.

La notizia è stata confermata da OnePlus, che ha così commentato la partenza dell’attuale Chief Marketing Officer: “Kiang sta lasciando il team di OnePlus per esplorare nuove opportunità, il suo ultimo giorno sarà il 2 aprile. Sarà sempre un buon amico dell’azienda e gli auguriamo buona fortuna per tutti i suoi impegni futuri”.

Sono in molti a chiedersi se questi cambiamenti in realtà corrispondano a un cambio di rotta in casa OnePlus, e soprattutto in cosa consisterà questo cambio di rotta, quali sono i piani futuri dell’azienda. Al momento non si hanno notizie sulle “nuove opportunità” che Kyle Kiang vorrebbe esplorare, ma tutte queste perdite stanno facendo un po’ storcere il naso alla comunità di OnePlus. Prima di Kyle e ancor prima di Carl, infatti, l’azienda ha anche perso diversi membri di alto livello del reparto comunicazione.