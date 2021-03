Huawei è una delle tante aziende impegnate nella realizzazione di tecnologie in grado di incrementare la distanza minima necessaria per permettere ad un dispositivo di ricaricarsi in modalità wireless, con Xiaomi a dir suo già pronta a rivoluzionare il mercato con la Mi Air Charge.

Nuova tecnologia di ricarica rapida

Lo scorso 9 settembre 2019 il colosso cinese faceva richiesta di brevetto per un sistema di ricarica wireless il cui scopo principale è quello di incrementare la distanza di ricarica wireless fra un dispositivo e la base di ricarica collegata alla presa di corrente. Senza entrare troppo nei dettagli, il brevetto Huawei fa riferimento ad un dispositivo di trasmissione ed uno di ricezione: il primo, dotato di un circuito con due elettrodi di trasmissione, e il secondo caratterizzato da altrettanti elettrodi ed un sistema pensato per ricaricare la batteria.

Entrambi gli elettrodi di trasmissione e ricezione passano attraverso un iniziale mezzo di trasmissione con una conduttività maggiore di quella dell’aria. In questo modo, secondo gli ingegneri Huawei, la capacità di accoppiamento tra l’elettrodo di trasmissione e quello di ricezione può essere aumentata incrementando così anche la distanza di trasmissione della carica senza fili.

Il chip Surge S2 è in arrivo il 29 marzo

Cambiando completamente discorso ma restando nell’ambito di tecnologie proprietarie, Xiaomi ha pubblicato un teaser su Weibo in riferimento ad un nuovo chip proprietario che verrà svelato il 29 marzo, lo stesso giorno in cui verranno presentati Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra e anche Xiaomi Mi Mix 4.

Purtroppo l’azienda non si è sbilanciata nel rilasciare ulteriori informazioni sul chip ma è probabile che si tratti di Surge S2, versione aggiornata del modello Surge S1 presentato nel 2017 con Xiaomi Mi 5C.