Google Play Store è una delle applicazioni più importanti di Android e ogni malfunzionamento, anche il più piccolo, può incidere su milioni e milioni di utenti in tutto il mondo. Il team di sviluppo di Google è costantemente a lavoro per cercare di correggere e risolvere ogni tipo di bug nel minor tempo possibile, ma quest’oggi sembra che alcuni utenti stiano sperimentando un nuovo bug circa la gestione delle notifiche del Play Store.

Infatti, come è possibile osservare dal breve video pubblicato su Twitter da Artem Russakovskii, volto noto di AndroidPolice, sembra che alcuni Google Pixel abbiano qualche problema ad attivare l’opzione per ricevere la notifica al completamento dell’aggiornamento di un’applicazione. Entrando nel dettaglio, il toggle inserito all’interno del pannello Notifiche delle Impostazioni di Google Play Store sembra non conservare la scelta effettuata dall’utente.

Google Play Store has an "Updates completed" notification setting, but enabling it is completely broken for me.

🤷‍♂️ pic.twitter.com/1lm5rjjRQg

— Artem Russakovskii (@ArtemR) March 18, 2021