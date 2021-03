Black Shark 4 e Black Shark 4 Pro, presentati pochissimi giorni fa, rappresentano la risposta di Xiaomi al sempre più frenetico e attivo mondo del gaming su dispositivi mobile. Oltre a fare affidamento su di una scheda tecnica da urlo con tutto ciò che si può sperare di trovare in uno smartphone del 2021, fa molto discutere la qualità audio degli speaker di Black Shark 4 Pro.

Audio di qualità sotto tutti i punti di vista

Infatti, secondo questo articolo di DxOMark, Black Shark 4 Pro monta il miglior sistema audio su smartphone. Il nuovo dispositivo di fascia alta per il gaming raggiunge un punteggio complessivo pari a 81 che lo porta in vetta alla classifica di DxOMark con 1 punto di scarto da Xiaomi Mi 10S. DxOMark parli in toni entusiastici di tutto il comparto audio, sebbene la riproduzione audio vera e propria è quella che ha maggiormente compito per la sua qualità.

Merito è certamente del sistema di speaker stereo che garantisce una riproduzione senza alcun tipo di compromessi. Nell’articolo si legge che il timbro acustico, i medi, gli alti e i bassi sono sempre precisi, anche se è possibile notare qualche piccolo problema durante la riproduzione audio ad alto volume.

C’è qualcosa da migliorare per quanto riguarda invece la registrazione audio, dove i rumori di sottofondo sono spesso mal gestiti e guastano la registrazione di vocali o di video. Nel complesso, però, il sistema audio di Black Shark 4 Pro se la cava a pieni voti e si pone così come il nuovo punto di riferimento sul mercato.