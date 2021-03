Al giorno d’oggi gli smartphone rappresentano dei veri e propri coltellini svizzeri tecnologici con cui abbiamo possibilità di utilizzo davvero vastissime. Un altro passo avanti in questo ambito lo fa Google, annunciando Android Ready SE Alliance, progetto che si prefigge l’obbiettivo di rendere i nuovi telefoni sicuri al punto da poter sostituire le chiavi di casa e dell’auto, o essere usati come portafoglio virtuale.

Chiavi, patenti, carte d’identità, passaporti e portafogli esistono tutti in qualche forma digitale. Per poter essere integrate come feature fondamentali di un dispositivo Android c’è bisogno, secondo Google, di due cose: hardware sicuro e difficilmente corruttibile (come il chip Titan M proprio di Google) che rende possibile l’implementazione di archivi sicuri per le app Android chiamati StrongBox.

Google afferma che questo tipo di hardware serve a proteggere l’integrità delle funzioni eseguibili da un applicazione, i dati, le chiavi o il portafoglio (digitali) dell’utente. Alcuni degli smartphone più recenti possiedono già hardware sicuro, detto Secure Element (SE). SE offre il miglior modo per introdurre questi nuovi casi di utilizzo per il consumatore in Android. Per accelerare l’adozione di questo sistema, Google ed altri partner strategici hanno annunciato Android Ready SE Alliance.

I partner in questione sono proprio i produttori di SE e insieme a Google creeranno un set di Applets SE open-source, validati e pronti all’uso. Il primo applet disponibile si chiama General Availability (GA), una versione ad hoc di StrongBox per SE che può essere utilizzato da subito dai produttori di apparecchi. Oltre ai telefoni, StrongBox sarà disponibile per Wear OS, Android Auto e Android TV.

Google al momento sta concentrandosi in particolare su chiavi per l’automobile digitali, patenti digitali ed altri documenti di identità, con alcuni OEM che hanno già iniziato ad adottare Android Ready SE per i propri dispositivi. Il nuovo sistema di Google è sicuramente un grande passo in avanti per la sicurezza e la semplificazione della vita degli utenti Android.