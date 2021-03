Il team di Google è impegnato in un continuo lavoro di miglioramento delle tante applicazioni che il colosso di Mountain View mette a disposizione degli utenti e tra le ultime novità vi sono quelle che riguardano YouTube Music e Google Stadia.

Ecco le nuove icone di YouTube Music

Iniziando da YouTube Music, anche sulla versione Android dell’app stanno iniziando ad essere visibili le nuove icone che si caratterizzano per lo stile che si basa soltanto sul contorno, eliminando il riempimento interno.

Gli sviluppatori hanno anche apportato delle piccole modifiche al resto dell’interfaccia, in modo da realizzare un insieme più omogeneo e ottimizzato. A seguire tre screenshot con le nuove icone e tre con quelle vecchie.

Nuove icone di YouTube Music:

Vecchie icone di YouTube Music:

Alcune delle novità in arrivo con Google Stadia

Analizzando il codice della versione 3.9 di Google Stadia per Android, lo staff di 9to5Google ha scovato i riferimenti ad alcune delle novità a cui il team di sviluppatori sta lavorando e che potrebbero essere presto messe a disposizione di tutti gli utenti.

Una di tali novità è rappresentata dalla possibilità di usare un sistema touchscreen per giocare (sfruttando lo schermo dello smartphone), in alternativa ai due già disponibili (ossia un controller oppure una tastiera e un mouse). C’è anche un’immagine piuttosto esplicativa:

Purtroppo al momento non vi sono giochi che supportino tale feature.

Tra le altre novità vi sono un sistema per aiutare gli utenti a riconoscere i propri amici (tramite un’apposita nota), un miglioramento del player delle funzionalità di cattura, le chat di gruppo (già da tempo in fase di lavorazione) e un’applicazione per i dispositivi Android TV (dovrebbe supportare più profili e consentire una navigazione nello store della piattaforma, con inclusa la possibilità di acquistare nuovi giochi).

