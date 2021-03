All’indomani del debutto delle Offerte di Primavera di Amazon, anche Xiaomi lancia su Mi Store online una nuova promozione, dal nome “stranamente” simile e con sconti che arrivano fino al 42%. Si chiama Spring Sale Round 1, il che lascia pensare che ad aprile arriverà anche la seconda parte, e sarà valida fino al 31 marzo, proprio come l’iniziativa di Amazon.

Ancora una volta sono protagonisti della promozione i tantissimi smartphone a marchio Xiaomi e Redmi, oltre ai numerosi prodotti dell’ecosistema del colosso cinese. Mancano dalla promo gli smartphone POCO, in vendita ora sullo store ufficiale del brand cinese, per cui vediamo quali sono i modelli più importanti dell’iniziativa.

Xiaomi Spring Sale Round 1

Sono sempre valide le iniziative già viste in passato, come lo sconto extra di 5 euro per i nuovi clienti, e uno sconto di 10 euro (con un massimo di 50 euro) per ogni amico portato. Alcune promozioni sono già attive, per altre dovrete aspettare i prossimi giorni, e li trovate segnalati separatamente a fine pagina.

Promozioni attuali

Redmi Note 8 Pro 6-128 GB a 179,90 euro invece di 299,90 euro

Xiaomi Mi 10T Lite 6-64 GB a 229,90 euro

Xiaomi Mi 10T 6-128 GB a 399,90 euro invece di 499,90 euro

Xiaomi Mi 10T Pro 8-128 GB a 459,90 euro invece di 599,90 euro

Xiaomi Mi 10T Pro 8-256 GB a 539,90 euro invece di 649,90 euro

Redmi Note 9S 6-128 GB a 199,90 euro invece di 269,90 euro

Redmi Note 9 Pro 6-64 GB a 209,90 euro invece di 269,90 euro

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 a 299,99 euro (nuovo prodotto)

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S a 399,90 euro invece di 429,90 euro

Xiaomi Mi Smart Scale 2 a 14,99 euro invece di 24,99 euro

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 a 59,99 euro invece di 79,99 euro

Promozioni in arrivo

Redmi Note 9 3-64 GB a 149,90 euro invece di 199,90 euro

Redmi Note 9 Pro 6-128 GB a 219,90 euro invece di 299,90 euro

Redmi 9C 3-64 GB a 99,90 euro invece di 169,90 euro

Xiaomi Mi 11 Lite 6-64 GB a 299,90 euro invece di 329,90 euro

Xiaomi Mi 11 Lite 6-128 GB a 349,90 euro

Queste erano solamente alcune delle proposte disponibili sullo store online di Xiaomi per la Spring Sale Round 1. Potete trovare l’elenco completo, davvero molto lungo, visitando la pagina ufficiale al link sottostante.