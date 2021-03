Wombo è un’applicazione per la sincronizzazione labiale basata sull’IA che offre la possibilità di animare l’immagine di un volto in modo che “canti” la una canzone selezionata per creare meme divertenti.

Si tratta di uno strumento basato sulla tecnologia deepfake che permette di selezionare un selfie o una foto dalla galleria, scegliere un brano musicale e attendere il risultato: video esilaranti, bizzarri e a volte inquietanti pronti per diventare virali.

L’app Wombo genera esilaranti meme canterini

L’app mette a disposizione vari brani di successo le cui coreografie sono applicabili a qualsiasi cosa anche solo vagamente simile a un volto e al termine dell’elaborazione offre la possibilità di salvare o inviare subito il meme.

Per ottenere risultati ottimali l’app suggerisce di mantenere la fotocamera a livello degli occhi e di fissarla, oltre a evitare di mostrare i denti.

La versione premium permette di velocizzare i tempi necessari per l’elaborazione del meme, inoltre consente l’accesso a contenuti esclusivi e rimuove la pubblicità.

Wombo è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali necessari per sbloccare la versione premium al costo di 4,79 euro al mese oppure 30,99 euro l’anno. A seguire trovate il badge per rintracciare l’applicazione nel Play Store di Google.

