L’annuncio ufficiale di Xiaomi Mi 11 Lite è atteso per lunedì 29 marzo, nel corso di un maxi evento nel quale dovrebbero essere annunciati numerosi prodotti. Nei gironi scorsi sono circolate numerose anticipazioni, ma è la stessa Xiaomi a svelarci il prezzo e la disponibilità della versione 4G, nella pagina dedicata agli sconti di primavera che vi abbiamo segnalato poco fa.

Prezzi e disponibilità di Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Da tempo era nell’aria una versione 4G di Xiaomi Mi 11 Lite e tra i prodotti in arrivo, Xiaomi svela anche la data, troviamo proprio questa variante, che sarà dotata di uno Snapdragon 732G. Due i tagli di memoria previsti, 6-64 GB e 6-128 GB e stando alle immagini saranno tre le colorazioni: nero, blu e oro/rosa.

Entrambi utilizzano una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 megapixel, mentre nella parte frontale la fotocamera è inserita nello schermo, in alto a sinistra, con una soluzione punch hole, che Xiaomi chiama Dot Display.

Quello che più interessa però sono i prezzi di vendita, che partono dai 329,90 euro della versione 6-64 GB per arrivare ai 349,90 euro della versione 6-128 GB. In occasione del lancio, previsto per le ore 13:00 del primo aprile, la versione 6-64 GB sarà scontata di 30 euro, arrivando a 299,90 euro. A meno di clamorosi pesci d’aprile anticipati dunque, sappiamo le caratteristiche principali dei nuovi smartphone di fascia media, e soprattutto i prezzi.

C’è da dire che con il lancio di POCO X3 Pro e POCO F3, proposti a prezzi in linea, se non inferiori, questo Xiaomi Mi 11 Lite 4G perde decisamente di fascino. Xiaomi rivedrà al ribasso i prezzi o si troverà la concorrenza in casa (o quasi) visto che POCO è diventato, almeno sulla carta, indipendente?