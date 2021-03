Migliori offerte Vodafone Special di fine marzo 2021: da 7 euro e fino a 100 GB

Mentre ci avviamo verso la conclusione del mese di marzo 2021, rimangono ancora attivabili online numerose offerte operator attack del listino Vodafone Special, che partono da 7 euro al mese e arrivano a comprendere fino a 100 GB di traffico dati.

Come attivare le offerte

Tutte le offerte in questione sono attivabili dai nuovi clienti Vodafone provenienti da determinati operatori in target – con contestuale richiesta di portabilità del numero – direttamente sul sito ufficiale dell’operatore, nella pagina della campagna promozionale linkata qui sotto:

Passa a Vodafone: 100 GB a partire da 7 euro al mese

I clienti interessati ad effettuare il passaggio a Vodafone non devono fare altro che selezionare il proprio operatore attuale e scoprire quale offerta Vodafone Special viene proposta loro.

In tutti i casi, la spedizione della nuova SIM ricaricabile Vodafone è gratuita (salvo diverso avviso).

Offerte Vodafone Special (fine marzo 2021)

Dopo aver visto i passaggi necessari per attivare le offerte, scopriamo insieme quali sono le soluzioni della serie Vodafone Special disponibili in questi ultimi giorni del mese di marzo 2021 e fino a diverso avviso da parte dell’operatore.

Ecco il listino completo:

Vodafone Special 100 Digital Edition – Include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese , con addebito tramite credito residuo oppure Smart Pay (carta di credito o conto corrente con attivazione della Ricarica Automatica). Vodafone garantisce il prezzo bloccato per 24 mesi dall’attivazione (spingendosi oltre gli impegni assunti con l’AGCOM). Sono inoltre compresi i cosiddetti Digital Services, ovvero l’assistenza h24 tramite canali digitali quali TOBi e l’app MyVodafone, nonché i servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica e il servizio SMS di ricevuta di ritorno. L’offerta è attivabile, con costo di attivazione azzerato, dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, Poste Mobile e altri MVNO (esclusi Kena Mobile, Very Mobile, ho. Mobile e Lycamobile).

– Include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di , con addebito tramite credito residuo oppure (carta di credito o conto corrente con attivazione della Ricarica Automatica). Vodafone garantisce il dall’attivazione (spingendosi oltre gli impegni assunti con l’AGCOM). Sono inoltre compresi i cosiddetti Digital Services, ovvero l’assistenza h24 tramite canali digitali quali TOBi e l’app MyVodafone, nonché i servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica e il servizio SMS di ricevuta di ritorno. L’offerta è attivabile, con costo di attivazione azzerato, dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, Poste Mobile e altri MVNO (esclusi Kena Mobile, Very Mobile, ho. Mobile e Lycamobile). Vodafone Special 50 Digital Edition – Include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di traffico dati 4G al prezzo di 7 euro al mese con addebito su credito residuo (o Smart Pay). Anche in questo caso sono inclusi nel prezzo i Digital Services e il costo di attivazione è azzerato. L’offerta in argomento può essere attivata dai clienti provenienti da Fastweb, Poste Mobile e altri MVNO (esclusi Kena Mobile, Very Mobile, ho. Mobile e CoopVoce).

– Include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, di traffico dati 4G al prezzo di con addebito su credito residuo (o Smart Pay). Anche in questo caso sono inclusi nel prezzo i Digital Services e il costo di attivazione è azzerato. L’offerta in argomento può essere attivata dai clienti provenienti da Fastweb, Poste Mobile e altri MVNO (esclusi Kena Mobile, Very Mobile, ho. Mobile e CoopVoce). Vodafone Special Unlimited – Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati 4G al prezzo di 9,90 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione per quest’offerta è pari a 12,10 euro e possono attivarla esclusivamente i clienti provenienti da Kena Mobile.

– Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati 4G al prezzo di su credito residuo. Il costo di attivazione per quest’offerta è pari a 12,10 euro e possono attivarla esclusivamente i clienti provenienti da Kena Mobile. Vodafone Special Minuti 50 GB – Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati in 4G al costo di 9,90 euro al mese con addebito su credito residuo. L’offerta può essere attivata dai clienti provenienti da CoopVoce e prevede un costo di attivazione azzerato.

Tutte le offerte elencate possono essere sfruttate anche in Roaming UE e nel Regno Unito alle stesse condizioni nazionali. In ogni caso il cliente è tenuto a rispettare i principi di buona fede e correttezza per quanto riguarda l’utilizzo di minuti e SMS illimitati compresi nel bundle.

Ogni nuova SIM Vodafone attivata prevede di base il piano Vodafone 25 New, che prevede alcuni servizi – come quelli di reperibilità Chiamami e Recall e l’ascolto della Segreteria Telefonica – inclusi e non disattivabili. Questi ultimi, come detto, sono compresi gratuitamente nelle offerte “Digital Edition”.

A questo proposito vi abbiamo recentemente parlato di come Vodafone abbia finalmente attivato il blocco dei servizi a sovrapprezzo per tutti i propri clienti e del probabile lancio imminente delle eSIM.