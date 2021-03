Tra le novità introdotte dal team di sviluppatori di Google con Android 12 vi sono anche diversi effetti visivi, studiati per rendere l’esperienza di utilizzo più accattivante e moderna e dalla community che ruota attorno al colosso di Mountain View nei giorni scorsi è arrivato un contributo che ci offre la possibilità di avere una dimostrazione pratica di uno di tali effetti.

kdrag0n ha pubblicato su Twitter, infatti, un effetto visivo che ha scovato nella Developer Preview 2 di Android 12 (che, ricordiamo, è stata rilasciata la scorsa settimana): l’animazione in questione si concentra soprattutto sul punto in cui l’utente tocca lo schermo piuttosto che evidenziare l’intero elemento dell’interfaccia selezionato e, allo stesso tempo, il menu può contare su un effetto di scorrimento “rimbalzante”.

Ecco la dimostrazione pratica della nuova animazione di Android 12 Developer Preview 2:

On Android 12 DP2, a new “patterned” ripple effect is available. There’s also a new overscroll effect, where the content bounces (like iOS) instead of showing a ripple at the edge. pic.twitter.com/mexbt9X7O6

— kdrag0n (@kdrag0n) March 19, 2021