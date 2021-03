Molti utenti Xiaomi stanno aspettando la MIUI 12.5 ormai, dopo il recente annuncio dell’avvio del programma di test. Ma sta di fatto che i più devono ricevere ancora l’aggiornamento della MIUI 12 basato su Android 11, questione che a breve dovrebbe risolversi con una prossima distribuzione.

MIUI 12 e Android 11: l’elenco completo

Intravista già su Xiaomi MI 10T Lite e Redmi K20 e pochi altri la MIUI 12 basata su Android 11 è ormai in dirittura d’arrivo su vari smartphone più o meno recenti.

Il numero dei dispositivi aggiornati a livello globale è ancora ridotto, oltre ai citati ricordiamo POCO X3, Redmi K30, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Xiaomi Mi A3, Xiaomi Mi 10, o ancora, Redmi Note 9, seppur con qualche differenza fra mercato e mercato.

Decisamente più folto invece il gruppo degli smartphone per i quali è in programma che di qui a qualche settimana o mese dovrebbero ricevere l’aggiornamento. Comunque, ecco l’elenco completo dei dispositivi per i quali è previsto l’aggiornamento a MIUI 12 basato su Android 11:

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro

Redmi K30, K30 5G, K30 Pro

Redmi K20, K20 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

POCO F2 Pro

POCO X2

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi Mi 9SE

Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition

Redmi Note 7, 7 Pro

Redmi 10X Pro 5G, 10X 5G

Redmi 10X 4G

Per ulteriori novità al riguardo, restate collegati.