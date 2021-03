In pochissimi anni Xiaomi è riuscita a conquistare la classifica dei maggiori produttori mondiali di smartphone assieme ad aziende del calibro di Samsung, Apple e Huawei. Merito di questi risultati è ovviamente legato all’incredibile strategia commerciale che ha portato il colosso cinese ad essere un punto di riferimento non solo nella fascia media, ma anche nel segmento premium dove Xiaomi Mi 11 5G si conferma un dispositivo completo sotto tutti i punti di vista, come abbiamo sottolineato nella nostra recensione.

La crescita di Xiaomi sembra inarrestabile

In queste ore Xiaomi ha presentato i risultati finanziari del 2020 dove si può individuare un importante crescita su diversi aspetti importanti, fra cui:

crescita del fatturato totale pari al 19,4% YoY con 245,9 miliardi di yuan;

con 245,9 miliardi di yuan; utile lordo incrementato del 28,7% YoY con 36,8 yuan;

con 36,8 yuan; utile netto cresciuto del 12,8% YoY con 13 miliardi di yuan.

“Nel 2020, il nostro business globale si è ripreso dall’impatto della pandemia da COVID-19 e ha mantenuto una crescita costante. Dalla diffusione del COVID-19, Xiaomi ha collaborato strettamente con i partner commerciali per accelerare la ripresa del lavoro e della produzione. Durante la pandemia, i nostri prodotti e servizi hanno aiutato le persone ad arricchire la loro vita e a rimanere connessi, e la domanda dei nostri prodotti è rimasta stabile“, sottolinea l’azienda nel comunicato.



Decisamente buoni anche i risultati finanziari relativi invece al Q4 2020, di cui:

ricavi totali incrementati del 24,8% YoY con 70,5 miliardi di yuan;

con 70,5 miliardi di yuan; utile lordo cresciuto del 44,4% YoY con 11,3 miliardi di yuan;

con 11,3 miliardi di yuan; utile netto rettificato incrementato del 36,7% YoY con 3,2 miliardi di yuan.

Entrando brevemente nel dettaglio delle prestazioni finanziarie relative al solo mercato mobile, la compagnia cinese ha generato 152,2 miliardi di yuan di fatturato (+24,6% YoY) con più di 146,4 milioni di smartphone commercializzati nel mondo. Impressionante notare la crescita esponenziale nel mercato interno, in Cina, dove l’azienda ha visto un incremento delle vendite pari al +51,9% YoY.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Xiaomi