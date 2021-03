Good Lock è un’app must-have per gli utenti degli smartphone Samsung Galaxy che vogliono la massima personalizzazione per il proprio device, senza dover ricorrere a root e custom ROM. Quest’oggi vi parliamo di un piccolo aggiornamento del modulo Pentastic, che migliora la personalizzazione del modulo che permette all’utente di controllare gli Air Command dedicati alla S-Pen, pennino a cui molti utenti sono parecchio affezionati.

Un piccolo tocco di personalizzazione cambia decisamente l’aspetto di Pentastic

Talvolta può capitare che un aggiornamento importante di One UI dia problemi per la compatibilità dell’app e questo a volte può essere fastidioso, ma dà la possibilità agli sviluppatori di tenere sempre Good Lock aggiornato. L’aggiornamento odierno riguarda, come detto, nuove personalizzazioni per il modulo Pentastic. Nella fattispecie vengono aggiunti sfondi personalizzati ad Air Command e la possibilità di modificarne la luminosità e l’effetto sfocatura.

Dopo aver aperto Pentastic, bisogna scegliere lo stile di Air Command che desideriamo. Una volta fatto ciò, si può aprire l’editor nel quale si può caricare l’immagine che preferiamo, così da poterla mettere come sfondo della funzione. Una volta scelta la foto, si può modificare, aggiungendo una sfocatura e modificandone la luminosità. Nel caso in cui non si voglia un’immagine come sfondo, si possono comunque utilizzare le funzioni di sfocatura e luminosità. L’effetto che ne risulta è piuttosto elegante e “pulito” nella sua semplicità.

Potete trovare l’aggiornamento sul Galaxy Store e qui trovate il link all’apk su APK Mirror.