Con la maggior parte degli studenti costretti dalla pandemia a studiare da casa, e con parte dei genitori alle prese con il remote working, cresce la necessità di nuovi computer o di adeguare quelli più datati, privi di licenze aggiornate e quindi inadatti a far girare in sicurezza le applicazioni più utilizzate. Grazie alle nuove offerte di GoDeal24.com, che mette sul piatto sconti fino al 62%, diventa più semplice risparmiare e adeguare la propria dotazione, almeno dal punto di vista software.

Sconti fino al 62% su GoDeal24

Con la funzione “Il mio Telefono” di Windows 10 che diventa sempre più completa, e con numerose altre soluzioni pensate per far dialogare al meglio gli smartphone Android con i computer dotati del sistema operativo di Redmond, diventa ormai imprescindibile installare la versione più recente sul proprio computer, anche per ottimizzare il lavoro da remoto.

Grazie alla nuova vendita promozionale di GoDeal24, acquistare una chiave di Windows 10, o di un altro prodotto Microsoft, sarà un’operazione veloce ed economica. Il risparmio è assicurato tanto che diventa più semplice pagare pochi euro piuttosto che perdere tempo per trovare soluzioni (illegali) alternative. Volete qualche esempio?

Basta dunque inserire il relativo codice nel carrello per ottenere il prezzo indicato. Il codice EBW50 può essere utilizzato per ottenere il 50% di sconto anche sui seguenti prodotti:

E che dire di questi sconti sui bundle che includono sia Windows che Office? Utilizzando il codice EBW62 potrete ottenere uno sconto del 62%, pagandoli cifre davvero convenienti:

Vi segnaliamo infine uno sconto del 55%, con il codice EBW55, sui seguenti prodotti:

Come funziona GoDeal24?

Vi starete chiedendo come sia possibile che GoDeal24 applichi prezzi così bassi. È tutto molto semplice, visto che quello che andrete ad acquistare non è un pacchetto retail con scatola, supporto di installazione e foglio con licenza. Acquisterete infatti il solo codice di attivazione, da inserire quando richiesto dalla procedura e utilizzabile una sola volta (o due nel caso di chiavi valide per due PC).

Il risparmio è dunque assicurato, dovrete solamente procurarvi i file di installazione dal sito ufficiale di Microsoft, col vantaggio di avere sempre la versione più recente disponibile. Vi basterà seguire le istruzioni per creare un CD di installazione o una chiavetta USB avviabile per iniziare la procedura di installazione.

Ricordiamo che le chiavi acquistate verranno inviate tramite email, così da essere sempre a disposizione in caso di necessità.

Informazione Pubblicitaria