A seguito dell’evento di presentazione ufficiale di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, ecco che OnePlus ha reso disponibili sull’e-shop ufficiale le cover ufficiali per entrambi gli smartphone: come al solito, anche in questo caso le cover tendono a lasciare scoperto solo l'”imponente” modulo fotocamera, mentre l’aspetto estetico cambia a seconda di colore e materiale.

Cover ufficiali per OnePlus 9 Pro

OnePlus ha riservato una cover esclusiva per OnePlus 9 Pro: infatti è disponibile per l’acquisto, al costo di 39,95 euro, la cover Unique Bumper Case che presenta sul retro, seppur in forma stilizzata, il droide della pubblicità del OnePlus 5T. A questa custodia speciale, non disponibile per nessun altro smartphone a marchio OnePlus, se ne aggiungono delle altre, vale a dire la Karbon Bumper Case e la Sandstone Bumper Case.

Unique Bumper Case a 39,95 euro

a 39,95 euro Karbon Bumper Case a 39,95 euro

a 39,95 euro Sandstone Bumper Case, in colorazione Nero e Grigia, a 24,95 euro

Cover ufficiali per OnePlus 9

Attualmente le cover ufficiali, disponibili sullo store ufficiale, per OnePlus 9 sono soltanto due: infatti sono acquistabili da oggi le due “classiche” cover Sandstone Bumper Case (Nero, a 24,95 euro) e Karbon Bumper Case (a 39,95 euro), entrambe capaci di proteggere adeguatamente il dispositivo da urti accidentali, rendendo anche meno scivolosa la scocca.