Dopo aver presentato recentemente i suoi flagship Meizu 18 e Meizu 18 Pro, l’azienda cinese sembra pronta a conquistare – o quantomeno provarci – il mercato europeo risolvendo una delle criticità che avevano allontanato gli utenti occidentali dagli smartphone Meizu, ovvero i bloatware e la pubblicità.

Meizu dice no a pubblicità e bloatware

Meizu ha infatti annunciato che, entro i prossimi mesi (presumibilmente in estate), renderà disponibile per i suoi “vecchi” smartphone la ROM personalizzata Flyme 9 che garantirà agli utenti – a detta dell’azienda – un’esperienza Android pura, senza bloatware, senza pubblicità, senza app non richieste. Più in particolare, l’aggiornamento a Flyme 9 potrebbe arrivare per la serie Meizu 17 già a maggio-giugno 2021 e tutti i nuovi dispositivi saranno lanciati con a bordo proprio la Flyme 9.

E’ questa una mossa strategica indirizzata a far avvicinare gli utenti europei a Meizu, ma non sappiamo però se basterà in un mercato dove la concorrenza (NdR, qualcuno ha detto Xiaomi?) è davvero spietata. Voi che ne pensate? L’assenza di bloatware potrebbe convincervi a provare uno smartphone Meizu?