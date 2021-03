Negli ultimi anni gli smartwatch sono andati incontro ad un incredibile rivoluzione. Dapprima utili per avere le notifiche al polso e evitare così di dover prendere in mano il proprio smartphone per rispondere, oggigiorno gli smartwatch si sono evoluti al punto tale da diventare dei veri e propri dispositivi hi-tech per tenere sotto controllo importanti indicatori del benessere.

Uno sconto da 100,90 euro

Infatti, oltre ai classici sensori HR per il battito cardiaco e i sensori per tracciare la distanza percorsa e le calorie bruciate, gli smartwatch di oggi sono in grado di tracciare il valore di ossigenazione del sangue (SpO2), individuare ritmi cardiaci a rischio, realizzare tracciati ECG da inviare al proprio medico curante e molto altro.

Se siete alla ricerca di uno smartwatch di fascia alta, con un design premium sotto punto di vista, Huawei Watch GT 2 Pro potrebbe fare al caso vostro. In queste ore, inoltre, cliccando il link in calce alla news, avrete modo di acquistare lo smartwatch di Huawei ad un prezzo decisamente interessante: si passa da 299,9 euro di listino a 199 euro, con un risparmio di 100,90 euro.

Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere le migliori offerte e promozioni sul mondo hi-tech.

Acquista Huawei Watch GT 2 Pro a 199 euro

Potrebbe interessarti anche: miglior smartwatch